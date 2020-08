Quarantäne an Schulen wird streng ausgelegt

Nach Corona-Fällen in Rheinland-Pfalz

Negativer Corona-Test und raus aus der Quarantäne - davon gehen viele aus. Doch bei Infektionsfällen an Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz ist das nicht so.

Darauf hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hingewiesen. Bei einem Corona-Infektionsfall an Schulen oder Kitas bedeutet ein negativer Test für Kontaktpersonen nicht automatisch das Ende der Quarantäne. Hintergrund ist ein Corona-Fall an einem Mainzer Gymnasium. Nachdem der Fall bekannt wurde, ordnete das zuständige Gesundheitsamt für die gesamte Jahrgangsstufe die Quarantäne an. Obwohl später alle Kontaktpersonen negativ auf Corona getestet wurden, blieb die Quarantäne für die bestehen, die mit der infizierten Person in einem Raum gewesen waren. Neue Infektionen sollen so verhindert werden Eine Sprecherin des Gesundheitsministerium sagte, dieses Vorgehen sei mit allen Gesundheitsämtern abgestimmt. Es solle das Risiko ausgeschlossen werden, dass ein negatives Testergebnis, das sich als falsch herausstellt, zu neuen Infektionen in der Klasse oder Kitagruppe führe. Wie lange diese strenge Quarantäne-Regelung bestehen bleibe, wolle man davon abhängig machen, welche Erfahrungen man mit Corona-Infektionen an Schulen und Kitas mache, so die Sprecherin.