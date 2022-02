Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hat die neuen Corona-Regeln des Landes erneut verteidigt. In SWR Aktuell sagte er, die Lage in Rheinland-Pfalz sei trotz signifikant steigender Infektionszahlen derzeit noch beherrschbar - anders als etwa in Bayern, Sachsen und Thüringen. mehr...