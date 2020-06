Noch 281 Tage, dann wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Aber wie funktioniert Wahlkampf in Corona-Zeiten? Der SWR hat die Parteien gefragt, wie sie mit dieser ungewöhnlichen Situation umgehen.

Wahlkampf - das heißt für Politiker normalerweise nah dran sein an den Bürgern, Hände schütteln, Autogramme schreiben, am Wahlkampfstand diskutieren, Reden vor hunderten Menschen halten. Wegen Corona ist all das schwer umsetzbar, lautet die oberste Maxime doch: Abstand halten. Bei der Frage, ob in den Monaten vor der Landtagswahl am 14. März 2021 überhaupt ein klassischer Wahlkampf stattfinden kann, gehen die Meinungen auseinander. "Haustürbesuche wären auch jetzt bereits unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln möglich", heißt es bei der FDP. Auch AfD und Linke gehen davon aus, dass es einen klassischen Wahlkampf geben kann.

Die SPD sieht es zurückhaltender. Laut ihr werden "Infostände und der Haustürwahlkampf voraussichtlich nicht in der Form durchzuführen sein, wie wir sie kennen". Dass eine seriöse Einschätzung der Lage zurzeit noch nicht möglich sei, sagen hingegen Grüne und CDU. Es ist eine Planung für den Landtagswahlkampf, wie sie Parteien eigentlich nicht mögen. Denn es gibt sehr viele Unsicherheiten. Was möglich sein wird und was nicht, ist heute kaum vorherzusagen.

Dauer 1:15 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP CDU stellt Wahlkampf-Schwerpunkte vor Die Parteien bringen sich in Stellung für die Landtagswahl am 14. März im kommenden Jahr. Die CDU hat Journalisten nach Mainz eingeladen, um einen Teil ihrer Wahlkampf-Strategie vorzustellen. Video herunterladen (3,2 MB | MP4)

Schwierige Kandidatensuche

Damit der Wahlkampf richtig in die Gänge kommt, braucht es natürlich Kandidaten. Der Landtag in Rheinland-Pfalz besteht in der Regel aus 101 Abgeordneten. Von diesen werden 52 nach den Wahlkreisvorschlägen in den landesweit 52 Wahlkreisen (Erststimme) und die übrigen nach Landes- und Bezirkslisten (Zweitstimme) gewählt. Jede Partei kann entweder eine Landesliste oder für die vier Bezirke, in die Rheinland-Pfalz unterteilt ist, jeweils eine Bezirksliste einreichen.

Eigentlich wäre es bei einigen Parteien schon vor Monaten losgegangen - aber dann kam Corona. Die Wahlkreiskonferenzen, bei denen die Kandidaten für die einzelnen Wahlkreise bestimmt werden, mussten wegen der Beschränkungen bei fast allen Parteien verschoben werden. Die Grünen und die Linke planen ab Mitte Juni damit, dass Wahlkreiskonferenzen nachgeholt werden können. Ab dem 24. Juni sind in Rheinland-Pfalz wieder Veranstaltungen in Innenräumen mit bis zu 150 Menschen unter Hygieneauflagen erlaubt. Die anderen Parteien haben ihre Termine noch weiter nach hinten verschoben, zum Teil bis in den September.

Die Aufstellung der Landeslisten hatten alle Parteien, mit Ausnahme der Linken, sowieso erst für den Spätsommer und Herbst geplant. Auch die Landesparteitage sollten ohnehin erst im Herbst stattfinden. Die Wahlkreisvorschläge sowie die Landes- und Bezirkslisten müssen bis spätestens 29. Dezember 2020 bei den Kreiswahlleitern bzw. beim Landeswahlleiter eingereicht werden. Noch ist also Zeit.

Konzept "virtueller Parteitag"

Die Parteien zeigen sich grundsätzlich optimistisch, dass sich ihre Mitglieder in den kommenden Monaten wieder in Präsenzveranstaltungen treffen können. Doch auch das Konzept "virtueller Parteitag" findet Anhänger. Grüne im Bund und die CSU hatten es ja vor wenigen Wochen vorgemacht. Die Parteien kommentieren zwar fast alle, dass Präsenz-Parteitage auf diese Weise nicht ersetzt werden können, da die Möglichkeiten für den gegenseitigen Austausch nicht vergleichbar seien. Als Ergänzung seien virtuelle Parteitage jedoch sinnvoll - gerade in Zeiten wie diesen.

Ob sie grundsätzlich zugelassen sind, regeln die Parteien in ihren Satzungen aktuell unterschiedlich. Bei der SPD beispielsweise sind virtuelle Parteitage denkbar, um unter anderem inhaltliche Anträge zu beschließen. Ob Personenwahlen möglich sind, werde derzeit rechtlich geprüft. Die AfD-Satzung sieht keine virtuellen Parteitage vor. Die Grünen können es sich gut vorstellen, in Rheinland-Pfalz einen virtuellen Parteitag zu veranstalten, deshalb fordern sie eine Änderung des Parteiengesetzes, sodass Entscheidungen auch digital getroffen werden können. Die übrigen Parteien planen vorerst keine konkreten Änderungen hin zu digitalen Parteitagen und sind eher zurückhaltend.

Online-Wahlkampf oder direkter Kontakt?

Zum Budget, das die Parteien für die Landtagswahl vorsehen, wollten nur drei der sechs befragten Parteien Angaben machen. So plant die SPD nach eigenen Angaben mit einem "mittleren einstelligen Millionenbetrag", die Grünen mit 420.000 Euro und die Linke mit rund 400.000 Euro. Die drei Parteien wollen verstärkt in den Online-Wahlkampf investieren - SPD und Grüne jedoch unabhängig von Corona.

Generell spielt der Wahlkampf im Netz aber für alle Parteien eine wichtige Rolle. Angebote in sozialen Netzwerken, auch Live-Events bei Facebook und Instagram, Newsletter und Dialoggespräche werden als Beispiele angegeben. Der AfD sei es wichtig, den "direkten Kontakt zu den Bürgern auf allen Ebenen" zu suchen. Der allgemeine Tenor: Letztlich komme es auf einen guten Mix an unterschiedlichen Formaten an. Zudem weist die SPD darauf hin, dass man bedenken müsse, dass nicht alle Menschen gleichermaßen über das Internet erreichbar seien.

Neue digitale Formate

Die Parteien basteln auch an neuen digitalen Formaten. "Da sind wir dabei", sagt die CDU. "So sind zum Beispiel digitale Regionalforen mit dem Spitzenkandidaten und mehreren hundert Teilnehmern geplant." Die FDP verweist auf die digitale Plattform "FDP4U", die es bereits seit vergangenem Jahr gibt. Sie soll "auch Nicht-Mitgliedern die Möglichkeit bieten, uns Themen und Probleme zu adressieren". Die Linke räumt Versäumnisse ein, was digitale Angebote betrifft: "Wir haben hier in der Vergangenheit nicht ausreichend Präsenz gezeigt und werden versuchen dies auszugleichen."

Corona als Wahlkampfthema

Wie der Wahlkampf ablaufen wird, welche Treffen möglich sind, ob digital oder im echten Leben, wird davon abhängen, wie sich die Corona-Infektionszahlen entwickeln. Auch inhaltlich wird sich vieles um Corona drehen. "Die Corona-Pandemie zeigt jetzt Probleme im Brennglas", so die Grünen, "beispielsweise im Gesundheitswesen und in der Pflege." Die CDU sieht im Bereich Digitalisierung der Schulen Aufholbedarf. Corona werde hier ein "Katalysator für notwendige Veränderungen" sein. Die Folgen der Pandemie werden also noch lange Zeit zu spüren sein und auch den Landtagswahlkampf stark beeinflussen. Da sind sich die Parteien einig.