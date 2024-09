per Mail teilen

Die Landtagswahl in Brandenburg wurde auch in der rheinland-pfälzischen Politik ganz genau beobachtet. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) sprach nach dem knappen Wahlsieg der SPD von einer "tollen Aufholjagd", die Landes-CDU zeigte sich enttäuscht vom schwachen Abschneiden in Brandenburg - geht aber von einer taktischen Wahl aus. Die Beliebtheit Woidkes sei der Grund, dass die SPD die Wahl gewonnen habe, nicht die Partei selbst.