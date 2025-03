Der neue Landtag in Rheinland-Pfalz wird am 22. März gewählt. Das hat der Ministerrat am Dienstag beschlossen.

"Mit der Festlegung des Wahltermins schaffen wir Klarheit für alle Beteiligten" sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag. "Der Termin am 22. März 2026 erfüllt die verfassungsrechtlichen Vorgaben und berücksichtigt organisatorische Anforderungen der Wahlämter. Zudem liegt er außerhalb der Osterferien und ermöglicht eine rechtzeitige Konstituierung des neuen Landtags." Die Entscheidung für den 22. März 2026 wurde in Abstimmung mit dem Landeswahlleiter getroffen.

Es ist der 19. Landtag von Rheinland-Pfalz, der im nächsten Jahr gewählt wird. Nach den Vorgaben der Landesverfassung muss die Landtagswahl frühestens 57 und spätestens 60 Monate nach Beginn der Wahlperiode stattfinden. Die Wahlperiode des derzeitigen Landtags begann am 18. Mai 2021.

Kein gemeinsamer Wahltag mit Baden-Württemberg

Anders als bei den vergangenen Wahlen wird die nächste Landtagswahl in Rheinland-Pfalz damit nicht parallel zu der in Baden-Württemberg stattfinden. In Baden-Württemberg soll am 8. März ein neuer Landtag gewählt werden. "Trotz intensiver Abstimmungen konnte für 2026 kein gemeinsamer Wahltag mit Baden-Württemberg gefunden werden", erklärte Ebling.

Schweitzer contra Schnieder

Für Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wird es darum gehen, die Staatskanzlei für die Sozialdemokraten zu verteidigen. Er hatte erst im vergangenen Sommer die langjährige Amtsinhaberin Malu Dreyer (SPD) abgelöst. Die SPD regiert in Rheinland-Pfalz seit 1991 ununterbrochen, seit 2016 in einer Ampelkoalition mit FDP und Grünen.

Herausforderer von Schweitzer wird der CDU-Landeschef und Fraktionsvorsitzende Gordon Schnieder sein. Die Grünen im Land haben erst vor kurzem Umwelt- und Klimaschutzministerin Katrin Eder zu ihrer Spitzenkandidatin gekürt.

Spitzenpersonal noch nicht bei allen Parteien fest

Die FDP in Rheinland-Pfalz ist derzeit noch ohne Landesvorsitzenden. Er oder sie wird nach dem Parteiaustritt von Bundesverkehrsminister Volker Wissing infolge des Ampel-Bruchs in Berlin bei einem Parteitag am 5. April bestimmt. Die stellvertretende FDP-Landesvorsitzende Daniela Schmitt hat nun erstmals konkret angekündigt, dass sie für den Parteivorsitz in RLP kandidieren will. Es ist davon auszugehen, dass die neue Landeschefin oder der neue Landeschef die Partei auch in den Landtagswahlkampf führen wird.

Letzte Landtagswahl war im März 2021

Die Wahl zum 18. Landtag fand am 14. März 2021 statt. Gewählt wurden 101 Abgeordnete aus sechs Parteien.

Die meisten Stimmen (35,7 Prozent) fielen damals auf die SPD um die frühere Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die CDU verlor an Stimmen und erzielte mit 27,7 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis im Land. Die an der Regierung beteiligten Grünen erzielten Zuwächse und kamen auf 9,3 Prozent. Die AfD kam auf 8,3 Prozent, musste aber deutliche Verluste hinnehmen. Die FDP kam auf 5,5 Prozent. Erstmals den Einzug in den Landtag schafften die Freien Wähler mit 5,4 Prozent.