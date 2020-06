Der für heute geplante zweite Tag der Juni-Plenarsitzung des rheinland-pfälzischen Landtags ist aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls abgesagt worden. Eine Abgeordnete gilt als Kontaktperson eines bestätigten Covid-19-Falles.

Bei der unter Corona-Verdacht stehenden rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten handelt es sich um die Vizepräsidentin des Landtags, Astrid Schmitt (SPD) aus dem Vulkaneifelkreis. Das hat Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) dem SWR gesagt.

Schmitt habe am Mittwochabend nach der Plenarsitzung erfahren, dass sie Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person hatte. Die Abgeordnete wurde am Donnerstagmorgen auf das neuartige Coronavirus getestet. Sie befindet sich seit diesem Zeitpunkt in häuslicher Quarantäne. Das Ergebnis des Tests wird am frühen Abend erwartet.

Übrige Abgeordnete im Homeoffice

Bei den Fraktionen heißt es mehrheitlich, die Abgeordneten seien in ihre Wahlkreise zurückgefahren - oder heute erst gar nicht nach Mainz gekommen. Die Fraktionsmitarbeiter seien zum Arbeiten nach Hause geschickt worden. Mit den Fraktionen sei abgesprochen, dass alle Abgeordneten am Donnerstag keine öffentlichen Termine wahrnehmen.

Nach Angaben der Landtagsverwaltung wird bei einem positiven Testergebnis die Gesundheitsbehörde entscheiden, wie es weitergeht. Sollte Schmitts Test positiv ausfallen, würde die Abgeordnete behandelt wie jeder andere Bürger auch: Es würden Kontaktpersonen ermittelt und entsprechende Maßnahmen angeordnet.

Da Schmitt an der gestrigen Sitzung des Landtags in der Mainzer Rheingoldhalle teilgenommen hatte, kam der Ältestenrat in einer kurzfristig anberaumten Sitzung am Morgen zusammen und entschied einstimmig, die für Donnerstag geplante Plenarsitzung als Vorsichtsmaßnahme abzusagen.

Bei der Sitzung galt Maskenpflicht beim Verlassen der Plätze und es herrschte ausreichender Abstand zwischen den einzelnen Abgeordnetenplätzen. Sobald das Testergebnis vorliegt, wird der Ältestenrat darüber beraten, wann die Plenarsitzung nachgeholt wird. Geplant war, über den möglichen Truppenabzug der US-Streitkräfte aus Rheinland-Pfalz und die Folgen zu diskutieren.