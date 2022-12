SPD lobt soziale Aspekte, CDU fehlen Investitionen in Bildung

Der Landtag hat am Dienstag abschließend über den Doppelhaushalt 2023/24 beraten. Die Ampelkoalition will ohne neue Schulden auskommen und erklärte in der Debatte, der Etat sei ein Haushalt des sozialen Zusammenhalts. Die CDU-Opposition kritisierte, dass zu wenig in Katastrophenschutz und Bildung investiert werde. Zudem forderte sie eine bessere personelle Ausstattung der Kitas im Land.