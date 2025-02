Landtag will Polizeigesetz ändern

Der rheinland-pfälzische Landtag will am Mittwoch über ein in Teilen verändertes Polizeigesetz abstimmen. Zu den geplanten Änderungen zählt das Tragen sogenannter Bodycams durch die Polizei auch bei Einsätzen in Wohnungen. Die Mini-Kameras sollen dabei helfen, dass Begegnungen zwischen Polizei und Bürgern nicht eskalieren.