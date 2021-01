per Mail teilen

Die Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag hat die geplante Veränderung im System der Straßenausbaubeiträge kritisiert. Sie fordert die komplette Abschaffung der Beiträge.

Es bleibe auch wiederkehrenden Beiträgen dabei, dass Bürger mit Kosten für den Ausbau öffentlicher Straßen belastet würden, sagte der kommunalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Schnieder, am Donnerstag im Plenum in Mainz.

Ampelfraktionen wollen wiederkehrende Beiträge einführen

Das System der Straßenausbaubeiträge ist hoch umstritten. Die rheinland-pfälzische Ampelkoalition hatte sich darauf geeinigt, die einmaligen Beiträge abzuschaffen. Künftig sollen alle Hausbesitzer mit einem jährlich wiederkehrenden Beitrag an der Sanierung von Straßen beteiligt werden und nicht mehr einmalige, die Bürger teils mit hohen Beträgen belasten können.

Die Fraktionen der Ampel-Koalition hatten den Entwurf zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes in der vergangenen Woche vorgestellt. Er muss noch vom Landtag beschlossen werden. Nach der ersten Beratung im Plenum geht der Gesetzentwurf zunächst in den Innenausschuss, dort strebt die CDU-Fraktion eine Expertenanhörung an.

Die Fraktionen von CDU und AfD fordern dagegen eine komplette Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und wollen stattdessen Landesgeld verwenden. AfD-Vertreter Jan Bollinger sagte im Plenum, wiederkehrende Beiträge seien mit hohen Verwaltungskosten verbunden.

CDU für Expertenanhörung

Dem widersprach Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD). Es entstünde kein höherer Verwaltungsaufwand. Nur die Phase der Umstellung des Systems in Kommunen von Einmalbeiträgen auf die wiederkehrende Variante bringe Kosten. Dafür sehe der Entwurf finanzielle Entlastungen des Landes für Gemeinden vor, die ihre Satzungen bald ändern.

Monika Becker von der FDP sagte, die Einmalbeiträge führten teils zu unverhältnismäßigen Belastungen für Anwohner, das könne bis zu einer Existenzbedrohung gehen. Eine komplette Abschaffung der Beiträge sei nicht möglich, denn eine frühere Expertenanhörung im Innenausschuss habe gezeigt, dass sich nicht annähernd valide ermitteln lasse, um wieviel Millionen der Landeshaushalt dadurch belastet würde.