Eine Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zu den aktuellen Corona-Beschlüssen und die Verabschiedung des Landeshaushalts 2021 für Rheinland-Pfalz stehen im Mittelpunkt der Landtagssitzung.

Zum Auftakt gab es eine Schweigeminute für die Opfer der Amokfahrt in Trier. "Wir wünschen den Triererinnen und Trierern ganz viel Kraft für diese schweren Stunden und beten für alle Hinterbliebenen", sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD).

Dreyer: "Shutdown ebenso bitter wie notwendig"

"Es gibt nichts zu beschönigen, die Lage ist ernst", sagte Ministerpräsidenten Malu Dreyer (SPD) in ihrer Regierungserklärung. "Die Ansteckungszahlen steigen und der Shutdown ist deshalb, ebenso bitter wie notwendig."

Der Landesregierung seien mit den getroffenen Maßnahmen drei Dinge besonders wichtig: Schutz der älteren Menschen, Begleitung der Kinder und Jugendlichen durch die Krise und der Schutz von Wirtschaft und Arbeitsplätzen.

"Rheinland-Pfalz steht zusammen"

Eine verlässliche Prognose, wie hoch die Infektionszahlen am 10. Januar sein werden, gebe es nicht. Es würden schon jetzt verschiedene Szenarien entwickelt.

Angesichts der harten Einschnitte über die Weihnachtstage sagte Dreyer: "Wir dürfen uns nicht von der Furcht leiten lassen, sondern von der Zuversicht. Rheinland-Pfalz steht zusammen. Gemeinsam werden wir die Härten der nächsten Wochen bewältigen."

Baldauf: "Menschen blicken mit Sorge in die Zukunft"

"Die Corona-Pandemie hinterlässt tiefe Spuren in der Mitte unserer Gesellschaft", sagte der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Christian Baldauf. Immer mehr Menschen blickten mit Sorge in die Zukunft.

Mit der Entscheidung über den Haushalt entscheide der Landtag nicht nur über Zahlen, sondern über Perspektiven der Bevölkerung.

CDU kritisiert zu wenig Investitionen

Neben der Abfederung der Corona-Maßnahmen müssten Menschen aber auch Konzepte für die Zukunft geboten werden, um stark aus der Krise zu kommen.

Baldauf kritisierte, wie schon im Vorfeld der Landtagssitzung, vor allem, dass zu wenige Investitionen im Straßenbau und bei Schulen vorgesehen seien. Im Bereich des digitalen Unterrichts sei bei Lehrern eine Fortbildungsoffensive notwenig.

Mehr Ausgaben für Sprachförderung

Insbesondere die Sprachförderung von Kita-Kindern hob Baldauf hervor. Bis zu 1,5 Millionen Euro sollten dafür zusätzlich investiert werden, um einen reibungslosen Übergang in die Schulen möglich zu machen.

Höhere Ausgaben schlägt die CDU-Fraktion darüber hinaus für Krankenhäuser, bei Polizei, Feuerwehr und Justiz, für den Kommunalen Finanzausgleich sowie für den Wald vor.

Baldauf kritisierte die Landesregierung für ihren Umgang mit der Corona-Pandemie: "Keine klare Vorgaben, kein Konzept".

Abstimmung über den Landeshaushalt 2021

Die Landesregierung hatte den Entwurf Anfang September vorgestellt. Er sieht eine Neuverschuldung von 1,266 Milliarden Euro vor. Vor wenigen Wochen hatte der Landtag bereits einen zweiten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr verabschiedet, der eine Nettokreditaufnahme in der Rekordhöhe von 3,5 Milliarden Euro vorsieht. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) hatte den Etatentwurf in erster Lesung am 7. Oktober in den Landtag eingebracht.

Anfang Oktober brachte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) den Haushalt in den Landtag ein dpa Bildfunk picture alliance/Arne Dedert/dpa

Vor allem in Bildung soll investiert werden

Geld will die Regierung mit rund 6,5 Milliarden Euro vor allem in die Bildung stecken - darunter jeweils knapp eine Milliarde für Kitas und die Wissenschaft sowie 4,6 Milliarden Euro für die Schulen. So sollen beispielsweise die frühkindliche Bildung gestärkt sowie neue Stellen an Schulen und Universitäten geschaffen werden. Allein das Bildungsministerium erhält ein Budget von 5,5 Milliarden Euro - die übrigen Mittel verwaltet das Wissenschaftsministerium.

Das Gesundheits- und Sozialministerium bekommt 2021 rund 2,9 Milliarden Euro. Das Innenministerium erhält 1,7 Milliarden Euro - unter anderem für mehr Polizisten. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau kann mit 1,5 Milliarden Euro planen.

Die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich steigen 2021 um 180 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere 200 Millionen Euro für den Stabilisierungsmechanismus der Kommunalhaushalte und 250 Millionen Euro für den Ausgleich von Einbußen bei der Gewerbesteuer in 2020 und 2021.

Landtagsdebatte verkürzt

Der Ältestenrat des Landtags einigte sich darauf, die Debatte auf einen Tag zu verkürzen. Nach der Regierungserklärung der Ministerpräsidentin und einer Aussprache über die von Bund und Ländern am Sonntag beschlossenen Corona-Maßnahmen wird der Landtag in zweiter Lesung über den Haushalt des kommenden Jahres beraten und abstimmen.