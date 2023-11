Landtag setzt Zeichen der Solidarität mit Israel

Der rheinland-pfälzische Landtag will am Nachmittag zu Beginn der Sitzung ein klares Zeichen der Solidarität mit Israel setzen. Der Tagesordnungspunkt ist überschrieben mit dem Titel „‘Nie wieder‘ ist jetzt – wir stehen an der Seite Israels“. Armin Angele:

Dazu werden Landtagspräsident Hering und Ministerpräsidentin Dreyer Ansprachen halten. Beide hatten den Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober aufs Schärfste verurteilt. Ebenso die antisemitischen Ausschreitungen und das Verbrennen israelischer Fahnen in Deutschland. Reden halten werden auch die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen. Landtagspräsident Hering sagte vorab, man wolle als Landtag zum Ausdruck bringen, dass Antisemitismus nicht geduldet werde. Jüdisches Leben gehöre zu Deutschland.