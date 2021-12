Landtag RLP will weitergehende Corona-Regeln ermöglichen

Der rheinland-pfälzische Landtag will am Mittag in einer Sondersitzung über die Corona-Lage beraten. Um weitere Maßnahmen zu erlassen, ist ein förmlicher Beschluss des Plenums nötig.

Hintergrund der Sondersitzung: Das Parlament soll der Landesregierung erlauben, bei steigenden Infektionszahlen weitere Schutzmaßnahmen zu verfügen. Die Bundesländer können Regeln erlassen, die über die jüngsten Beschlüsse der Bund-Länder-Runde hinausgehen. Dazu ist aber nach dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes ein Beschluss der jeweiligen Landesparlamente nötig. Sondersitzung des Landtags zu Corona-Maßnahmen Der rheinland-pfälzische Landtag berät heute in einer Sondersitzung über die Corona-Lage. Die Landesregierung benötigt einen förmlichen Beschluss des Parlaments, um weitere Maßnahmen ergreifen zu können - etwa die Schließung von Clubs und Diskotheken. Der SWR überträgt die Sitzung ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen und hier im Livestream. Schließung von Clubs und Diskotheken Wenn die "konkrete Gefahr einer epidemischen Ausbreitung" von Corona festgestellt wird, können ergänzende Maßnahmen eingeführt werden. Dazu zählen etwa die Begrenzung des Zugangs zu bestimmten Einrichtungen oder Einschränkungen bei Freizeit-, Sport- oder Kulturveranstaltungen - etwa die Schließung von Clubs und Diskotheken ab einer bestimmten Inzidenz. Der Parlamentsbeschluss gilt dann für drei Monate, also bis zum 7. März 2022. Danach muss der Landtag wieder zusammenkommen und den Beschluss erneuern. Die CDU-Fraktion hatte die Sondersitzung vorgeschlagen, SPD, Grüne, FDP und Freie Wähler hatten sich dem angeschlossen. Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog. "Die Instrumente müssen her" "Die Instrumente müssen her, damit wir sie haben, wenn wir sie brauchen," so der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Marcus Klein. Fraktionschef Christian Baldauf hatte zudem darauf verwiesen, dass in einigen Regionen die Infektionslage besonders kritisch sei. Dort sei auch zu überlegen, ob wieder rechtliche Voraussetzungen für nächtliche Ausgangsbeschränkungen geschaffen werden sollten. Spiegel wird nach Berlin verabschiedet Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) wird am Ende der Landtags-Sondersitzung offiziell verabschiedet. Das teilte die Staatskanzlei mit. Spiegel wechselt als Bundesfamilienministerin nach Berlin. Bis ihre Nachfolgerin, die bisherige Staatssekretärin Katrin Eder, das Amt übernehmen kann, wird Landes-Familienministerin Katharina Binz das Ressort vorübergehend leiten. Eder muss in der kommenden Woche noch vom Landtag bestätigt werden.

