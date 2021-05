Mit 39 Sitzen stellen die Sozialdemokraten die größte Fraktion. Die SPD ist damit die stärkste der drei Ampel-Koalitionäre. Acht Abgeordnete sind Neulinge im Landtag, fast ein Viertel der Fraktionsmitglieder. Die ehemalige Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt die Fraktion künftig an. Sie ist die einzige Frau in dieser Position in der 18. Wahlperiode und die erste SPD-Fraktionschefin in Rheinland-Pfalz. Ihr Vorgänger Alexander Schweitzer, der als pointierter und rhetorisch versierter Redner in vielen Debatten punkten konnte, wechselt ins Kabinett. Parlamentarischer Geschäftsführer bleibt Martin Haller. Hendrik Hering soll erneut Landtagspräsident und Astrid Schmitt wieder seine Stellvertreterin werden.