Nach der Entscheidung für einen Teil-Lockdown im November äußert sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) heute im Landtag zu den Corona-Beschlüssen. Anschließend ist eine Aussprache geplant.

Malu Dreyer will in ihrer Regierungserklärung die geplanten Maßnahmen erläutern, die ab Montag gelten sollen. Unter anderem müssen Restaurants, Theater, Kinos und Fitnessstudios bis Ende November geschlossen bleiben. Auf diese massiven Einschränkungen hatten sich die Ministerpräsidenten der 16 Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch geeinigt.

Jetzt auch Maskenpflicht an Sitzplätzen

Wegen der steigenden Infektionszahlen müssen die Abgeordneten erstmals auch an ihrem Sitzplatz im Landtag eine Maske tragen. Bisher war das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes lediglich eine dringende Empfehlung gewesen. Um die Abstände zu wahren, tagt das Parlament - wie schon bei den vergangenen Sitzungen - wieder in der Mainzer Rheingoldhalle.