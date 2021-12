Mehr Corona-Befugnisse für Landesregierung beschlossen

per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Landtag hat der Regierung in einer Sondersitzung weitere Befugnisse im Kampf gegen die Corona-Pandemie gegeben. Für zunächst drei Monate kann die Landesregierung jetzt per Verordnung entscheiden und handeln, etwa ganze Bereiche schließen, wenn steigende Infektionszahlen das ihrer Ansicht nach nötig machen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte einen solchen Schritt zeitnah an.