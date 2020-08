Grüne und AfD haben sich bei der Landtagsdebatte über die Rolle der Polizei einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Innenminister Lewentz wies in der Debatte den Vorwurf des strukturellen Rassismus bei der Polizei zurück.

In einer von der AfD beantragten Aktuellen Debatte am Donnerstag warf der Fraktionsvorsitzende Uwe Junge den Medien vor, sie würden die Polizei denunzieren. Nicht Polizisten oder rechte Kräfte seien für die zunehmende Gewalt auf den Straßen verantwortlich, sondern "unzufriedene und aggressive Migranten" sowie Linksextremisten, die Junge als "verhätschelte Zöglinge und missratene Gäste" des Regierungslagers bezeichnete.

Im Verlauf der Debatte nannte Junge die Grünen-Abgeordnete Pia Schellhammer eine "Linksextremistin". Das provozierte heftige Reaktionen: Landtags-Vizepräsidentin Astrid Schmitt (SPD), die die Sitzung leitete, bezeichnete diese Wortwahl als "sehr grenzwertig". Die AfD erklärte, Schellhammer habe zuvor die AfD als rechtsextremistisch bezeichnet. Schmitt kündigte an, der Ältestenrat werde sich damit befassen.

Braun: "Stehen hinter der Polizei"

Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun nannte den Angriff auf Schellhammer "Verleumdung" und fügte hinzu: "Wir stehen natürlich hinter der Polizei." Genau dies hatte die AfD zuvor in Zweifel gestellt.

Schellhammer warnte aber auch davor, Probleme in der Polizei kleinzureden. "Es ist falsch, im Hinblick auf Rassismus nur auf die USA zu zeigen", sagte sie. Auch in Deutschland gebe es bedrohliche Entwicklungen, wie beispielsweise die Abfrage privater Daten über hessische Polizeicomputer im Zusammenhang mit der Versendung von Drohmails.

Aktuell stünden mehrere rheinland-pfälzische Polizisten in Verdacht, der Reichsbürgerszene anzugehören. Menschen, die sich von der Polizei diskriminiert fühlten, müssten ernstgenommen werden.

Lewentz kündigt Aufklärung an

Innenminister Roger Lewentz (SPD) kündigte an, die Vorwürfe gegen die Polizei aufzuklären. Dabei geht es um Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften am Rande einer Kundgebung vor knapp zwei Wochen in Ingelheim. "Sollte es bei Einsätzen zu Fehlern gekommen sein, werden diese Fehler untersucht." Es gebe aber keine Ansätze eines strukturellen Rassismus in der rheinland-pfälzischen Polizei.

Auch der CDU-Abgeordnete Dirk Herber erklärte, die Polizei in Rheinland-Pfalz handele stets aus einer demokratischen Grundhaltung heraus. "Niemand hat aus der Geschichte so gelernt wie die deutsche Polizei", sagte er. Die aktuelle Debatte um Polizeigewalt mache ihn daher traurig und wütend.