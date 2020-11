per Mail teilen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält am Nachmittag im rheinland-pfälzischen Landtag erneut eine Regierungserklärung zur Corona-Pandemie. Sie wird sich darin zur aktuellen Lage im Land äußern. Der SWR überträgt die Rede im Livestream.

Seit Anfang November gelten auch in Rheinland-Pfalz verschärfte Vorschriften, um die Corona-Ausbreitung zu verlangsamen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist aber weiterhin hoch, fast überall im Land leuchtet die Warnampel rot. Die Zahl der Corona-Fälle an den Schulen steigt, und die Schutzmaßnahmen dort stehen in der Kritik.

In ihrer Regierungserklärung wird Ministerpräsidentin Dreyer auch Stellung zur Situation an den Schulen nehmen und auf die Lage der Kulturschaffenden eingehen, die von den Schließungen besonders betroffen sind.

Regierungserklärung von Malu Dreyer im SWR-Livestream Der SWR zeigt die Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) heute ab 14:58 Uhr live im SWR Fernsehen und hier im Livestream. Dabei wird Dreyer über die aktuelle Corona-Lage in Rheinland-Pfalz informieren.

Debatte zur Briefwahl bei Landtagswahl erwartet

Nach der Regierungserklärung soll es eine Aussprache im Plenum geben. Die Plenarsitzungen am Mittwoch und Donnerstag finden mit Blick auf die Corona-Situation in verkürzter Form statt. Das hatte der Ältestenrat beschlossen. Außerdem sollen Gesetze in zweiter Beratung ohne Aussprache verabschiedet werden. Aktuelle Debatten sollen jedoch stattfinden.

So wird der Landtag auch über einen Gesetzentwurf zur Änderung des Wahlgesetzes debattieren. Dieser will ermöglichen, dass die Landtagswahl im kommenden März notfalls als reine Briefwahl stattfinden könnte - in Regionen, die besonders stark von der Pandemie betroffen sind. Gleiches soll für Kommunalwahlen gelten.

Die AfD lehnt das Vorhaben ab. Die geltenden Vorschriften - wie Abstand halten, Masken oder Lüften - reichten aus, um Stimmen auch im Wahllokal abgegeben zu können, meint die AfD.

CDU setzt Beförderungspraxis im Umweltministerium auf die Agenda

Außerdem steht die Beförderungspraxis im grün-geführten Umweltministerium auf der Tagesordnung. Die CDU-Opposition hat dazu eine Aktuelle Debatte beantragt.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz hatte die Beförderungspraxis im Umweltministerium im August in einzelnen Fällen als rechtswidrig eingestuft und von einem von Willkür geprägten System gesprochen. SWR-Recherchen hatten jüngst gezeigt, dass Mitarbeiter im Umweltministerium sogar seit mindestens zehn Jahren rechtswidrig befördert wurden.