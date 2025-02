Reaktionen aus RLP zu den Plänen der Bundes-CDU

Nach der gemeinsamen Abstimmung mit der AfD am Mittwoch im Bundestag gibt es von einigen Seiten Kritik an CDU-Chef Friedrich Merz. Im rheinland- pfälzischen Landtag kritisierten Abgeordnete von SPD und Grünen sein Vorgehen in der Migrationspolitik. Und noch eine weitere kritische Stimme hat sich in die Debatte eingeschaltet.