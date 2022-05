Der rheinland-pfälzische Landtag wird zum dreitägigen Landesfest vom 20. bis 22. Mai seine Türen in Mainz für Besucher öffnen. Anlass ist der 75. Geburtstag der Verfassung des Landes. Angeboten werden unter anderem Führungen im sanierten Deutschhaus, Theateraufführungen und Fragerunden zu aktuellen politischen Themen, wie das Parlament mitteilte. Im Mainzer Abgeordnetenhaus wird eine Wanderausstellung mit dem Titel "Auf dem Weg zur modernen Demokratie" zu sehen sein. Eröffnet werden die drei Tage der offenen Tür im Landtag am 20. Mai von Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) sowie seinen Stellvertretern Astrid Schmitt (SPD) und Matthias Lammert (CDU). Beim diesjährigen Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz - dem ersten nach zwei Jahren coronabedingter Pause - steht das 75-jährige Bestehen von Rheinland-Pfalz im Fokus. Das Fest wird gemeinsam von Stadt, Landesregierung und Landtag organisiert. Die Verabschiedung der rheinland-pfälzischen Landesverfassung jährt sich am 18. Mai zum 75. Mal.