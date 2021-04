per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Landtag hat sich in erster Lesung mit dem neuen Nahverkehrsgesetz befasst. Während die Regierung darin einen "Meilenstein" sieht, zeigte sich die Opposition enttäuscht. Auch ein neues Feuerwehr- und das Kinderschutzgesetz beschäftigten das Plenum.

Zum Nahverkehrsgesetz sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag in Mainz, Städte und Gemeinden würden mit der vorgesehenen Aufwertung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu einer kommunalen Pflichtaufgabe gestärkt. Ein guter öffentlicher Nahverkehr sei ein wichtiges Element für eine attraktive Kommune. Das Gesetz sei die Grundlage für einen besseren, effizienteren und nachhaltigeren ÖPNV.

Die Oppositionsparteien CDU und AfD kritisierten, das Gesetz komme Jahre zu spät, die Koalition habe es sich für den Anfang der Legislatur vorgenommen. Das Gesetz sei zudem nicht gründlich vorbereitet, so der CDU-Abgeordnete Helmut Martin. "Für die Bürger werden damit noch sehr lange keine erlebbaren Vorteile verbunden sein." Denn der Verkehrsplan werde ja erst in drei Jahren aufgestellt.

SPD-Mann Oster spricht von "Meilenstein"

Der verkehrspolitische Sprecher der SPD, Benedikt Oster, sprach dagegen von einem "Meilenstein". Digitale Landestarif-Tickets sollten erstmals durchgängig Reisen quer durch das Land ermöglichen, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Jutta Blatzheim-Roegler. "Als erstes Bundesland überhaupt wollen wir dafür sorgen, dass alle Kommunen ein Mindestangebot an Öffentlichem Nahverkehr anbieten können."

Bislang ist der ÖPNV in Rheinland-Pfalz mit Ausnahme der Beförderung von Schülern eine freiwillige Leistung der Kommunen. Angesichts der hohen Schulden vieler Städte und Kreise haben diese wenig Spielraum, das ÖPNV-Angebot auszubauen, denn die kommunale Finanzaufsicht prüft damit zusammenhängende Ausgaben genau und kann diese deckeln.

Mehr Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern

Außerdem beriet das Plenum am Donnerstag die Novellierung des Landeskinderschutzgesetzes, das die Hilfen für Kinder psychisch erkrankter oder suchtkranker Eltern verbessern soll. Wichtigste Neuerung sei die Erhöhung der Förderung um 750.000 Euro, sagte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) über den von der Landesregierung eingebrachten Gesetzentwurf. "Kinderschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle angeht", fügte sie hinzu.

Die SPD-Abgeordnete Anke Simon (SPD) sagte, Kinder aus diesen Verhältnissen seien oft auch der Gewalt ausgesetzt. "Es gilt, den Teufelskreis zu durchbrechen", betonte sie. Auch die oppositionellen Christdemokraten und die AfD signalisierten trotz Kritik im Einzelnen Zustimmung.

Feuerwehren sollen mit neuem Gesetz entlastet werden

Ein neues Feuerwehrgesetz wurde am Donnerstag ebenfalls diskutiert. Dessen Entwurf sieht unter anderem vor, dass Ehrenamtliche künftig freiwillig bis zum 67. Lebensjahr in der Feuerwehr dienen können - vier Jahre länger als bisher. Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte, das Hauptziel sei es, die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf zu verbessern. Außerdem sei geplant, die Belastungen für Feuerwehrleute zu reduzieren. Diese sollten sich in Zukunft stärker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.

Der CDU-Abgeordnete Gordon Schnieder kritisierte, die Landesregierung habe wichtige Anregungen vom Landesfeuerwehrverband und den kommunalen Spitzenverbänden nicht aufgenommen. Der AfD-Abgeordnete Heribert Friedmann bemängelte, es fehle eine genaue Definition, bei welchen Einsätzen die Feuerwehr nicht mehr ausrücken müsse. Vertreter der Regierungsfraktionen SPD, FDP und den Grünen lobten die Pläne hingegen.