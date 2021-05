per Mail teilen

Fast zehn Wochen nach der Landtagswahl soll Malu Dreyer von der SPD h eute (Dienstag 18.05.) wieder zur Ministerpräsidentin von Rheinland-P falz gewählt werden. Zum dritten Mal seit 2013. Wegen der pandemiebed ingten Abstandsregeln kommt der neu gewählte rheinland-pfälzische Lan dtag dazu in der Mainzer Rheingoldhalle zusammen. Gegen 12 Uhr 30 wir d mit dem Ergebnis der Wahl gerechnet. Dreyer braucht 51 der 101 Stim men, ihre Ampel-Regierung verfügt über 55 Stimmen. Bei ihrer Vereidi gung schwört Dreyer auf die Urschrift der vor 74 Jahren durch eine Vo lksabstimmung angenommenen Landesverfassung. Nach einer Pause werden dann die 5 Ministerinnen und 4 Minister vereidigt. Stellvertretende M inisterpräsidentin wird die neue Klimaschutzministerin Anne Spiegel v on den Grünen. Die Grünen stehen auch für das bislang konkreteste Vo rhaben der neuen Landesregierung, Rheinland-Pfalz bis spätestens 2040 klimaneutral zu machen. Dazu sollen zum Beispiel Windkraft und Solar energie deutlich ausgebaut werden. Im neuen rheinland-pfälzischen Lan dtag sind erstmals sechs Fraktionen vertreten. Neben den Ampel-Frakti onen von SPD, Grünen und FDP, sind das die CDU als größte Opposition spartei, die AFD und die Freien Wähler, die zum ersten Mal in den Lan dtag einziehen. Petra Wagner, Mainz.