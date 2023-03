per Mail teilen

Wie viele Zuschüsse freie Kitas vom Staat bekommen - das ist in Rheinland-Pfalz ungeklärt. Verhandlungen darüber sind gescheitert. Das war am Mittwoch auch Thema im Landtag, denn das Problem ist aus Sicht der Einrichtungen und damit aus Sicht vieler Eltern und Großeltern in Rheinland-Pfalz drängend.