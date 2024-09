6:04 Uhr

🌈 Zeigt her eure Regenbögen!

Apropos Wetter: Ich war am Samstag so fasziniert davon. Es wechselte zwischen stürmischem Regen und Sonnenschein hin und her. Das Ergebnis: wunderschöne Regenbögen! Als ich am Samstag dann im Auto in Richtung Ludwigshafen saß, wurde ich auf der Autobahn von einem wahnsinnig breiten Regenbogen empfangen. Man hätte meinen können, Ludwigshafen will zeigen, dass die Stadt auch schön sein kann - sorry an alle Menschen da draußen in LU! Ich konnte leider kein Foto für euch schießen - aber es hätte mit Sicherheit irgendwie so ausgesehen:

Falls ihr schöne Fotos von Regenbögen habt, schickt sie mir doch gerne über dieses Formular - ich freu mich auf eure Farbenpracht!

Schickt uns eure Fotos