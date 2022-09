Bei uns bewegen sich die Temperaturen in dieser Woche in Richtung der 40 Grad-Marke, in Frankreich werden 43 oder gar 45 Grad erwartet. Sommer oder Auswirkungen des Klimawandels? Hanns Lohmann hat darüber mit dem Diplom-Meteorologen Sven Plöger gesprochen, der eine recht klare Antwort formuliert. mehr...