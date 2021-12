Grüne verteidigen Haushaltsentwurf

Das Bistum Trier hat heute seinen Haushaltsplan für das Jahr 2022 vorgestellt. Trotz leichter Verbesserungen im Vergleich zu 2021 komme das Bistum nicht aus den roten Zahlen heraus, teilte das Generalvikariat mit. Dennoch will das Bistum Trier im kommenden Jahr 6,35 Millionen Euro investieren. Rund eine Million davon sind für die Digitalisierung der bischöflichen Schulen vorgesehen. Erstmals sieht der Haushaltsplan mit 500.000 Euro auch einen Geldtopf für Bau- und Immobilienentwicklung vor. Daraus sollen die Reparaturen von Kirchen bezahlt werden, die durch die Flutkatastrophe im Sommer beschädigt worden sind. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die hohe Zahl an Kirchenaustritten seien aber auch im Bistum Trier noch immer spürbar, teilte eine Sprecherin mit. Zum zweiten Mal in Folge könnten die Verwaltungskosten nicht aus den eingehenden Finanzmitteln gedeckt werden. Insgesamt rechnet das Bistum für das Jahr 2022 mit einem Bilanzverlust von knapp 36 Millionen Euro. mehr...