Zum mittlerweile zweiten Mal hat der rheinland-pfälzische Landtag ein neues Format durchgeführt: Ministerpräsidentin Dreyer stellte sich direkt den Fragen der Abgeordneten. Zu Beginn der Sitzung sprach sie über die Schwerpunkte ihrer Landespolitik.

"Corona hat unseren Weg der digitalen Bildung enorm beschleunigt", sagte Malu Dreyer (SPD) am Freitag im Landtag. Noch habe nicht jede Schule schnelles WLAN oder sei ausreichend mit Laptops und Beamern ausgestattet. "Aber die Entwicklung geht jetzt schnell und konsequent voran", kündigte sie zu Beginn der direkten Befragung der Abgeordneten in ihrer Rede an.

"Wir setzen 300 Millionen Euro von Bund und Land für den digitalen Aufbruch ein", so die Ministerpräsidentin. Kinder aus Familien mit geringem Einkommen sollen mit Unterstützung des Landes bald einen Laptop oder ein Tablet im Schulrucksack haben. Im Februar 2021 werde der digitale Schulcampus Rheinland-Pfalz für alle Schulen seine Tore öffnen. "Da finden Kinder und Lehrkräfte auf einer Oberfläche geeignete Materialien und Medien, um im eigenen Tempo zu lernen oder den Unterricht mit digitalen Mitteln zu gestalten", sagte Dreyer.

Doppelt so viel Geld für KI

Auch das Thema "Künstliche Intelligenz (KI)" zählte Dreyer zu ihren politischen Schwerpunkten. Bis 2023 würden die Investitionen für KI auf 36 Millionen Euro verdoppelt und zehn neue Professuren mit diesem Schwerpunkt geschaffen. Das Konzept werde Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) im September vorstellen.

Im weiteren Verlauf der Landtagssitzung wurde die Regierungschefin direkt von den Abgeordneten befragt. Die Themen hatten die fünf Fraktionen im Vorfeld festgelegt.

Dreyer: Kommunen mangelt es nicht an Geld

So stellte die CDU-Fraktion etwa Fragen zur Verschuldung der Kommunen und kritisierte deren schlechte Ausstattung. Dreyer antwortete, ein Drittel des Landeshaushalts gehe ausschließlich an die Kommunen. "Es mangelt nicht an Geld", sagte sie. "Es geht jetzt darum, dass die Kommunen davon Gebrauch machen." Der CDU und ihrer Landesvorsitzenden, Bundesministerin Julia Klöckner, warf Dreyer vor, auf Bundesebene die Übernahme der Altschulden besonders der Kommunen blockiert zu haben.

Die FDP hatte den Transformationsrat zur Gestaltung der künftigen Arbeitswelt als Thema ausgewählt, den Dreyer bei der Premiere des Formats "Befragung der Ministerpräsidentin" im Dezember 2019 angekündigt hatte. Dazu sagte Dreyer, der Rat werde im September Maßnahmen vorlegen. Dabei gehe es darum, wie Arbeitnehmer in Zeiten des technischen und digitalen Wandels unterstützt werden könnten.

Die AfD-Fraktion fragte nach der Deeskalationsstrategie bei der Polizei. Die Grünen wollten wissen, wie der Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt werden soll.

Streng geregelter Ablauf

Bei dem speziellen Format dürfen die Fraktionen insgesamt 18 Fragen stellen, die sich auf die Erklärung Dreyers sowie auf die fünf eingereichten Themen beziehen müssen. Pro Frage haben die Fraktionen 30 Sekunden Zeit, Dreyer hat für jede Antwort eine Minute.

Mit der direkten Befragung der Regierungschefin ist Rheinland-Pfalz Vorreiter unter den deutschen Landtagen. Zuvor gab es dieses Format nur im Bundestag.

Weiteres Thema: Infraschall durch Windräder

Im Anschluss debattierte der Landtag unter anderem noch über Infraschall-Emissionen durch Windräder. Umwelt-Staatssekretär Thomas Griese (Grüne) wies Bedenken der AfD-Fraktion zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen des Schalls zurück. Eine Studie der Universität Mainz sowie aktuelle Messungen aus Finnland zeigten, dass ein Abstand von 300 Metern zwischen Menschen und den Windkrafträdern mehr als ausreichend sei. Der Lärmwert betrage dann weniger als 50 Dezibel, was "keine relevante Belastung mehr" sei.