Mit 25,4 Grad, gemessen in Speyer, lag die Höchsttemperatur in Rheinland-Pfalz am Mittwoch noch im angenehmen Bereich. Ab Donnerstag wird RLP aber zum Glutofen - mit stetig steigenden Werten, wie SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage ankündigt. Der Höhepunkt der Hitze werde am Samstag erwartet. Örtlich könne es da im Land bis zu 35 Grad heiß werden, so Schwanke.