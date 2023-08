Nach einem Brand in einem Hochhaus in Landstuhl bei Kaiserslautern darf das Gebäude zunächst nicht mehr von den Bewohnern betreten werden. Experten sollen das Haus nun untersuchen.

40 Bewohner sind nach Angaben der Polizei betroffen. Sie dürfen momentan nicht in ihre Wohnungen in dem Hochhaus im Landstuhler Stadtteil Atzel. Denn offiziell ist das Gebäude noch gesperrt. Einige der Betroffenen wirken im Gespräch mit dem SWR verzweifelt, haben Tränen in den Augen: Sie wissen nicht, was mit ihrer Wohnung ist, mit ihrem Hab und Gut oder ob es ihren Haustieren gut geht, die sie zurücklassen mussten. Denn wegen des Feuers mussten die Bewohner das Haus schnell verlassen, konnten so gut wie nichts mitnehmen.

Im Laufe des Tages will die Feuerwehr mit einzelnen Bewohnern in deren Wohnungen gehen, um zum Beispiel Geldbeutel, wichtige Dokumente und Medikamente zu holen oder damit die Menschen nach ihren Haustieren sehen können.

Manche Bewohner kommen in Hotels unter, manche suchen noch

Einige Bewohner sind übergangsweise bei Familie und Freunden oder Bekannten untergekommen. Andere konnten in Hotels übernachten oder in Wohnungen der Verbandsgemeinde. "Wir haben heute Nacht in einem verlassen Haus geschlafen, das völlig dreckig ist. Uns hat man gesagt, das ist eine Obdachlosenunterkunft. Wir haben auf Feldbetten geschlafen. Wir wissen im Moment nicht, wohin", sagt Carolin Schmidt. Sie lebt in einer der Wohnungen des Hochhauses. Als es gebrannt hat, trug sie nur Unterwäsche und T-Shirt und musste so das Gebäude verlassen.

Für die betroffenen Bewohner hat die Verbandsgemeinde Landstuhl außerdem eine Anlaufstelle in der Theodor-Heuss-Grundschule eingerichtet. Dort würde auch die Versorgung mit benötigten Medikamenten oder der Umgang mit zurückgelassenen Haustieren abgestimmt. Die Kosten für die Unterbringung übernimmt nach eigenen Angaben die Versicherung der Hausverwaltung. Für Essen und Trinken müssen die Bewohner selbst aufkommen.

Nicole Vester und Stefan Schröder wohnen in dem Landstuhler Hochhaus, in dem es am Sonntag gebrannt hat. Ihre gemeinsame Katze Mephisto konnte dem Feuer entkommen. SWR

Brandursache unklar

Der Brand ist am Sonntag offenbar im Dachgeschoss des Hochhauses ausgebrochen, in einem Lagerraum über den Wohnungen, teilte die Feuerwehr Landstuhl am Montag mit. Um die Flammen zu löschen, habe das Dach geöffnet werden müssen. Was genau das Feuer ausgelöst hat, ist aber noch unklar.

Nach Angaben von Uwe Unnold, 1. Beigeordneter der Verbandsgemeinde Landstuhl, hat ein Brandsachverständiger das Gebäude bereits untersucht. Demnach sind die Wohnungen in den ersten vier Stockwerken von Feuer und Wasser unversehrt geblieben.

Ein Gutacher soll außerdem prüfen, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Und es soll geklärt werden, ob im Dach möglicherweise Asbest verbaut ist. Dafür müssten vermutlich Proben genommen werden.

Das Feuer ist vermutlich im Dachgeschoss ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Experten sollen deshalb das Gebäude untersuchen. SWR

Keine Verletzten durch das Feuer in Landstuhl

Die Bewohner konnten das Hochhaus mit neun Stockwerken im Landstuhler Stadtteil Atzel bei dem Brand am Sonntag rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden könne derzeit nicht beziffert werden, so die Polizei. Die Straße, in der das Hochhaus steht, war bis Montagvormittag noch gesperrt. Inzwischen ist sie wieder freigegeben.