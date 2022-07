Weigand: "Gesellschaft im Ahrtal darf nicht auseinanderbrechen"

Ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal haben am Donnerstag im Kurpark von Bad Neuenahr Einwohner, Angehörige, Einsatzkräfte und Vertreter von Landes- und Bundespolitik an die Opfer der Unglücksnacht erinnert. Die Landrätin von Bad-Neuenahr Ahrweiler, Cornelia Weigand (parteilos), sagte in ihrer Rede unter anderem, die Dimension der Verletzung an Leib und Seele sei ohnehin unfassbar. "Am Ende aller Worte bleibt noch so viel Trauer." Die Gesellschaft im Ahrtal dürfe nicht auseinanderbrechen.