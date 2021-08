Der Landkreistag Rheinland-Pfalz fordert nach der Unwetter-Katastrophe neue Warnsysteme, um die Menschen besser zu schützen. Dazu sollten auch moderne Sirenen-Anlagen gehören.

"Wir brauchen neue Warnsysteme, wir brauchen neue Warnsignale und wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für neue Warnsignale, damit sich die Bevölkerung darauf einstellen kann", sagte Burkhard Müller, der Geschäftsführende Direktor des Landkreistages, dem SWR.

Bei der jetzigen Unwetter-Katastrophe sei die Sirenen-Warnung wegen der lauten Flut- und Zerstörungsgeräusche zum Teil gar nicht zu hören gewesen. Mit den vorhandenen Sirenen-Signalen sei eine solche Flut gar nicht zu bewältigen, so Müller.

"Wir brauchen lautere Sirenen und neue Sirenen-Signale"

"Das Erste was wir brauchen ist eine Sirenen-Ertüchtigung, damit die Sirenen lauter werden. Zweitens brauchen wir neue Sirenen-Signale. Und wir müssen die Bevölkerung schulen, für diesen neuen Signale." Laut Müller könnte es beispielsweise ein Signal geben, das heiße: "Nicht mehr in den Keller gehen." Das hätte bei den Überflutungen Leben retten können.

Wenn die Menschen derzeit eine Sirene hörten, gingen sie meistens von einem Feuerwehreinsatz wegen eines Brandes aus. Zudem gebe es bei alten Sirenen immer noch das Signal Fliegeralarm. Das brauche man nicht mehr, sondern "neue Signale für neue Lagen", so der Geschäftsführende Direktor des Landkreistages.

Land richtet Spendenkonto für Hochwasser-Opfer ein Angesichts der Lage in den von der Unwetter-Katastrophe betroffenen Gebieten und der überwältigenden Unterstützungsangebote aus der Bevölkerung hat das Land Rheinland-Pfalz beim Innenministerium ein Spendenkonto eingerichtet.

Unter dem Kennwort "Katastrophenhilfe Hochwasser" können Spenden auf folgendes Konto bei der Sparkasse Mainz überwiesen werden: Empfänger: Landeshauptkasse Mainz IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06 BIC: MALADE51MNZ

"Warnungen per Handy, Radio und TV weniger zuverlässig"

Katastrophenwarnungen per Handy oder über Radio und Fernsehen hält Müller für weniger effektiv, weil sie von der Stromversorgung abhängig seien. Die Mobilfunk-Infrastruktur habe sich bei den Unwettern als wenig robust erwiesen. Masten seien weggebrochen "wie Streichhölzer". Hier müsse man über eine Ertüchtigung der Netze nachdenken.

Landesfeuerwehrverband: Sirenen und digiatale Systeme kombinieren

Auch der Landesfeuerwehrverband (LFV) verlangt, die Warnsysteme zu verbessern. So sollten die Sirenen-Alarme wieder flächendeckend eingeführt werden. Das fordere der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz schon seit Jahren, so LFV-Präsident Frank Hachemer. Er spricht sich für ein modulares Warnsystem aus.

Analoge Sirenen und moderne Sirenen, die auch Sprachdurchsagen ausstrahlen können, müssten im Verbund mit digitalen Systemen wie Warn-Apps wirken. "Es ist schon lange technisch möglich, die digitalen TV-Geräte, Werbetafeln und Anzeigen in öffentlichen Verkehrsmitteln bei Alarm direkt anzusteuern." Diese technischen Möglichkeiten sollten genutzt werden, sagte Hachemer.

Hotline für Flut-Opfer und Hilfsangebote Die Polizei hat inzwischen eine Telefon-Hotline eingerichtet, an die sich besorgte Angehörige wenden können, wenn sie jemanden vermissen. Sie ist unter der Nummer 0800-6565651 erreichbar. Außerdem bittet das Polizeipräsidium Koblenz die Menschen im Kreis Ahrweiler um Mithilfe bei der Suche nach Vermissten. Sie sollen Videos und Fotos an die Polizei schicken, die Hinweise auf vermisste Personen und mögliche weitere Tote im Kreis Ahrweiler geben können. Fotos und Videos können unter https://rlp.hinweisportal.de/ hochgeladen werden. Die Kreisverwaltung Ahrweiler hat für Hilfsangebote für die Betroffenen zwei Telefon-Hotlines eingerichtet: Wer bei der Bewältigung der Katastrophe helfen wolle und beispielsweise mit Sachspenden, Arbeitsmaterialien oder Transport- und Logistikmöglichkeiten unterstützen könne, kann sich unter der Nummer 02641 975900 melden oder per E-Mail an hochwasserhilfe@kreis-ahrweiler.de schreiben. Hilfsangebote unter anderem zur Beratung von Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren oder zu Notbetreuungen können unter 02641 975 950 vermittelt werden. Beide Hotlines sind täglich von 9:00 bis 20:00 Uhr erreichbar. Außerdem hat der Kreis für Betroffene und Helfer eine Notunterkunftsbörse eingerichtet. Wenn jemand eine Unterkunft bereitstellen kann oder eben keine Bleibe mehr hat und eine Unterkunft sucht, kann sich im Internet bei einer Börse registrieren, die der Kreis Ahrweiler eingerichtet hat. Die Internetadresse lautet www.kreis-ahrweiler.de/notunterkunft.

AfD und Freie Wähler sehen Versagen bei der Unwetter-Warnung

Durch das schwere Hochwasser geraten der Katastrophenschutz und die Alarmkette zunehmend in die Kritik. Dazu gehören Vorwürfe, es sei zu spät und zu wenig gewarnt worden. Die Oppositionsfraktionen von AfD und Freien Wählern in Rheinland-Pfalz sprechen von einem Versagen bei der Warnung vor den Unwettern. Der erste Beigeordnete des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Rudolf Rinnen, beispielsweise kritisiert die Meldekette vor dem Unwetter vergangene Woche.

Der Landkreis habe keine Hinweise von Bundesbehörden zu Meldungen des Europäischen Hochwassersystems bekommen, berichtete der Politiker von den Freien Wählern. "Wir haben keine Meldungen erhalten, sondern haben durch die Wetterlage, durch Katwarn die Hinweise bekommen, da braut sich was zusammen. Und daraufhin haben wir uns sozusagen selbstständig in Alarm versetzt."

AfD fordert Untersuchungsausschuss

AfD-Fraktionschef Michael Frisch forderte einen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Landtag. Es müsse geklärt werden, warum die Bürger weder ausreichend gewarnt noch aus ihren Häusern evakuiert worden seien und wie man die Menschen und ihr Eigentum in Zukunft besser schützen könne, sagte Frisch. Dazu brauche es einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss.

Bürger offenbar nicht informiert

Jetzt gebe es "die bittere Erkenntnis, dass die Warnungen des Europäischen Flutwarnungssystems und des Deutschen Wetterdiensts bei viel zu vielen Menschen nicht rechtzeitig angekommen sind", sagte die rheinland-pfälzische Europa-Abgeordnete Jutta Paulus (Grüne) zu einer Anfrage an die EU-Kommission in Brüssel. "Wir müssen aus diesen Versäumnissen lernen, denn Extremwetterereignisse werden zunehmen."

Seehofer verteidigt Katastrophenschutz

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat bei einem Besuch in Bad Neuenahr-Ahrweiler Kritik am Warnsystem des Bundes zurückgewiesen. Es habe technisch einwandfrei funktioniert. Bund, Länder und Kommunen müssten sich aber gemeinsam Gedanken machen, welche Lehren aus dem Krisenmanagement zu ziehen seien, sagte Seehofer. "Wo immer wir etwas verbessern können - in der Alarmierung, im Gerät, in der Sachausstattung - müssen wir es tun. Das sind wir den betroffenen Familien und vor allem den Opfern schuldig", so Seehofer.

Bundesamt für Katastrophenschutz: Warnsystem hat funktioniert

Auch die zuständige Behörde hält die Kritik für unberechtigt. Das Warnsystem des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) habe sich bewährt, so Behörden-Chef Armin Schuster. Er sagte: "Unser Warnsystem hat funktioniert in jedem einzelnen Fall." Er habe aber keinen Einfluss darauf, wie vor Ort mit den Warnungen seiner Behörde umgegangen werde.

FDP und Linke im Bund werfen Seehofer Versagen vor

Kritik kam auch vom stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer. Er ist der Meinung, die Menschen in den Überflutungsgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen seien nicht rechtzeitig gewarnt worden. "Es bietet sich das Bild eines erheblichen Systemversagens, für das der Bundesinnenminister Seehofer unmittelbar die persönliche Verantwortung trägt", sagte Theurer. Auch die Linkspartei wirft Seehofer Versagen vor und forderte seinen Rücktritt.