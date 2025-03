Am Mittwoch um 10 Uhr heulten Sirenen und schrillten Handys in ganz Rheinland-Pfalz - ausgelöst per einfachem Mausklick in Koblenz. Im Lagezentrum des neu eingerichteten Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz wurde der erste landesweite Warntag koordiniert. Die Behörde zeigt sich grundsätzlich zufrieden - es gibt aber noch Verbesserungsbedarf.