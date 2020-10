per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz wird heute ein landesweiter Masken-Kontrolltag durchgeführt. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen gehe es darum, die Bürger daran zu erinnern, wie wichtig das Tragen einer Maske sei, teilte das Innenministerium mit.

Es ist das erste Mal, dass die Maskenpflicht landesweit kontrolliert wird. Die Kontrollen finden vor allem in größeren Städten wie Mainz, Trier, Ludwigshafen, Koblenz und Kaiserslautern statt. Seit dem 27. April gilt in Rheinland-Pfalz eine Maskenpflicht für den ÖPNV und beim Einkaufen.

Diese Corona-Regeln gelten in Rheinland-Pfalz

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz, das den Kontrolltag koordiniert, teilte mit, die Mitarbeiter der Ordnungsämter und die Polizei würden beispielsweise in Bussen und Bahnen, an Haltestellen sowie in Geschäften überwachen, ob die Bürger ihre Masken auch tragen. Rund 230 Polizisten sollen die Mitarbeiter der eigentlich zuständigen Kreis- und Stadtverwaltungen unterstützen.

Ermahnungen oder Bußgeld

Die Kontrolleure können Bürgerinnen und Bürger ohne Maske ermahnen oder Bußgelder verhängen. Es kostet 50 Euro, wenn jemand in Geschäften oder in Bussen und Bahnen keine Maske trägt.

Das Innenministerium teilte mit, seit Beginn der Corona-Pandemie habe die Polizei bis Ende September rund 600 Verstöße gegen die Maskenpflicht registriert. Hinzu kämen aber viele Verstöße, die der kommunale Vollzugsdienst ohne polizeiliche Beteiligung festgestellt habe.