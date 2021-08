Zur Bundestagswahl am 26. September sind in Rheinland-Pfalz alle 20 Parteien zugelassen, die dafür einen Listenvorschlag eingereicht haben. Das hat der Landeswahlausschuss unter Vorsitz von Landeswahlleiter Hürter in einer öffentlichen Sitzung in Mainz beschlossen.

Geprüft wurde zum Beispiel, ob die Parteien die nötigen Unterstützerunterschriften vorweisen konnten. Parteien, die nicht im Bundestag oder im Landtag sitzen, müssen die Unterschriften nachweisen. Die Hürde wurde wegen der Corona-Einschränkungen gesenkt – von 2000 auf 500 Unterschriften. Auch die Lage in den Flutgebieten beschäftigt den Landeswahlleiter. Marcel Hürter hat gesagt - Nach heutigem Stand könne man in den besonders

stark betroffenen Teilen des Kreises Ahrweiler eine Wahl, die

vollständig dem geltenden Wahlrecht entspricht und als normal

bezeichnet werden kann, nicht durchführen. Zusammen mit den betroffenen Kommunen, dem Landesinnenministerium und dem Bundeswahlleiter werde jetzt versucht, ein Konzept abzustimmen, das eine der Situation angemessene Wahl ermögliche.