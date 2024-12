FDP Rheinland-Pfalz zieht mit Konrad in den Bundestagswahlkampf

Die Freien Demokraten in Rheinland-Pfalz ziehen mit Carina Konrad an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Das war das Ergebnis auf dem Listen-Parteitag im rheinhessischen Nackenheim. Die Aufgabe ist groß: Die Liberalen wollen nach dem Ampel-Aus über die Fünf-Prozent-Hürde und damit wieder in den Bundestag kommen. In Umfragen liegt die Partei derzeit bei vier Prozent.