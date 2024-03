per Mail teilen

In Landau startet am Freitag vor dem Landgericht der Prozess gegen einen Mann, der in Edenkoben ein zehnjähriges Mädchen auf dem Schulweg entführt und sexuell missbraucht haben soll. Als Konsequenz aus dem Fall hat die Landesregierung das Polizeigesetz angepasst. Es sind schärfere Regeln für das Anlegen einer elektronischen Fußfessel geplant.