Rheinland-Pfalz hat einen Landesrabbiner

Erstmals hat Rheinland-Pfalz einen Landesrabbiner: David Schwezoff. Er will dazu beitragen, dass die SchUM-Stätten erhalten bleiben.

Der erste Landesrabbiner von Rheinland-Pfalz: David Schwezoff dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

David Schwezoff ist als Landesrabbiner Ansprechpartner für die jüdischen Gemeinden, Politik und andere religiöse Gemeinschaften. Zu seinem Gebiet gehören damit auch die SchUM-Städte Mainz, Worms und Speyer. Dort finden sich wichtige Orte des jüdischen Mittelalters, die inzwischen Unseco-Welterbe sind. Für Schwezoff eine Besonderheit: "Mit Freude stelle ich fest, dass dieses Erbe für das Selbstverständnis unseres gesamten Bundeslandes und auch für Nichtjuden von entscheidender Bedeutung ist." Die SchUM-Stätten will der 42-jährige Schwezoff für kommende Generationen bewahren.

Woher kommt der Begriff "SchUM" "SchUM": Schon im Mittelalter wurde der Begriff benutzt. Das Wort setzt sich zusammen aus den im Mittelalter im Hebräischen verwendeten Anfangsbuchstaben der drei Städte Speyer, Worms und Mainz: Schin (Sch) - Schpira - Speyer

Waw (U) - Warmaisa - Worms

Mem (M) - Magenza - Mainz

Antisemitismus in Deutschland

Ein weiteres großes Thema auf Schwezoffs Agenda ist der wieder lauter werdende Antisemitimus: "In den letzten zehn Jahren nimmt der Antisemitismus leider in den meisten Teilen Europas und auch in Deutschland immer weiter zu", so Schwezoff. Er wolle, "dass wir uns immer wieder gemeinsam an die zerstörerischen Kräfte und Taten des Nationalsozialismus erinnern und letztendlich sicherstellen, dass in unserer Heimat niemand wieder Hass erfahren muss". Schwezoff will sich dafür einsetzen, dass die jüdischen Gemeinden weiter aufgebaut werden und die Gesellschaft im Land respektvoll bleibt.

Vom bunten Hund zum Rabbiner

David Schwezoff ist in Ungarn aufgewachsen, seine Familie stammt aus Russland und Deutschland. Er studierte jüdische Theologie, bildete sich aber auch in Themen wie Wirtschaft und Finanzen und absolvierte eine Lehramtsausbildung. In jüngeren Jahren unternahm er nach eigenen Angaben einige "Theater- und Showbiz-Aktivitäten", die später nicht mehr zu ihm passten. Geblieben sei seine Liebe zur Musik. Schwezoff spielt Klavier und Orgel und singt.

Der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz zählt rund 3.000 Mitglieder und ist Teil des Zentralrats der Juden in Deutschland.