Landesparteitag der rlp Linke in Neustadt

Die rheinland-pfälzische Linke wählt heute turnusgemäß eine neue Parteispitze. Das bisherige Führungsduo aus Katrin Werner und Jochen Bülow tritt auf dem Parteitag in Neustadt an der Weinstraße nicht mehr an.

Zur Wahl stellen sich Melanie Wery-Sims aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich und Stefan Glander aus Kaiserslautern. Beide werben gemeinsam für einen Neuanfang: Offene Streitigkeiten und persönliche Animositäten dürften in der Partei keinen Platz haben. Im März hatte die Linke den Einzug in den rheinland-pfälzischen Landtag erneut klar verpasst. Bei der Bundestagswahl erreichte die Partei ihr bisher schlechtestes Landesergebnis. Die rheinland-pfälzische Linke stellt jetzt nur noch einen Bundestagsabgeordneten – statt wie bisher drei. Auf dem Parteitag in Neustadt wird auch die Co-Bundesvorsitzende der Linken, Wissler, erwartet. Petra Wagner SWR Redaktion Landespolitik.