Trotz interner Kritik hält die rheinland-pfälzische AfD an diesem Wochenende einen Präsenzparteitag ab. Mehrere hundert Mitglieder werden in Idar-Oberstein erwartet, um die Landesliste für die Bundestagswahl 2021 zu wählen.

Im Vorfeld hatte es in der Partei Diskussionen gegeben, ob man den Parteitag wegen der Corona-Pandemie verschieben sollte. In der AfD-Landeskonferenz - einer Art erweitertem Landesvorstand - hatte es nach SWR-Informationen Kritik gegeben: Bis zur Bundestagswahl sei noch genügend Zeit. Man solle den Parteitag verschieben, um die älteren Mitglieder zu schützen.

Eine Mehrheit stimmte aber dagegen. Der Landesvorstand sprach sich sogar einstimmig für die Austragung des Parteitags aus. In der Halle auf dem Messegelände in Idar-Oberstein können nach Parteiangaben bis zu 600 Mitglieder unter Corona-Abstandsauflagen tagen.

Die AfD rechnet mit etwa 350 Teilnehmern. Es gilt als wahrscheinlich, dass Sebastian Münzenmaier die Bundestagsliste als Spitzenkandidat erneut anführen wird.

Münzenmaier wird dem rechten Parteiflügel zugeordnet

Der umstrittene Politiker aus der Pfalz ist seit 2018 Vorsitzender des Tourismus-Ausschusses im Bundestag und wird dem rechten Flügel der Partei zugerechnet. In einem Verfassungsschutzgutachten wurde Münzenmaier erwähnt, da er dem als rechtsextremistisch eingestuften Magazin "Zuerst!" ein Interview gab, wobei er Sammelabschiebungen und eine "Verabschiedungskultur" für Flüchtlinge forderte.

Von sich reden machte er auch in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Münzenmaier war nach Auffassung des Landgerichts Mainz mitbeteiligt an Ausschreitungen von Anhängern des 1. FC Kaiserslautern gegen Fans von Mainz 05. Ende 2018 wurde der heute 31-Jährige in dem Berufungsverfahren zu einer Geldstrafe von 16.200 Euro verurteilt. Die Attacke fand schon 2012 stand.

Frisch Spitzenkandidat für Landtagswahl

Am 7. September hatte die AfD ebenfalls in Idar-Oberstein den 63-jährigen Landtagsabgeordneten Michael Frisch zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden März gewählt. Dieser wird eher dem bürgerlich-konservativen Lager innerhalb der AfD zugerechnet.