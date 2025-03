FDP-Nachwuchs startet Mission Wiedereinzug in den Landtag

Die FDP hat es bei der Bundestagswahl nicht mehr ins Parlament geschafft. In Rheinland-Pfalz ist sie aber weiter Teil der Ampelregierung. Damit das so bleibt, haben die Jungen Liberalen am Sonntag in Mainz mit den Vorbereitungen auf die nächste Landtagswahl begonnen.

Im Bundestagswahlkampf hatte sich die FDP dafür stark gemacht, an der Schuldenbremse festzuhalten. Ein Aufweichen der Bremse - wie es nun Union und SPD planen - hätte die Partei nicht mitgetragen, glaubt Florian Pernak, der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen (Julis). "Wir haben das Sondierungspapier von CDU/CSU und SPD gesehen. Die Schuldenbremse ist nach einem Tag Sondierung adé", so Pernak. Es hätte die freien Demokraten im Bundestag gebraucht, die für die Schuldenbremse streiten.

"Wenn ich Merz höre, bekomme ich Gänsehaut"

Ähnlich sieht es der Jungliberale Lennert Geiermann aus dem Kreis Mayen-Koblenz: "Wenn ich höre, dass Friedrich Merz eine Billion Euro Schulden machen möchte, dann bekomme ich Gänsehaut", sagt er. Denn das seien die Schulden, die er und wahrscheinlich noch seine Kinder bezahlen müssten.

Bei ihrem Landeskongress verwiesen die Julis auf die Erfolge der Partei im Land: So führe Rheinland-Pfalz Asylverfahren schnell durch. Auch habe die Landesregierung den Pharmakonzern Lilly überzeugen können, in Alzey einen Standort aufzumachen. So soll es nach Ansicht der Jugendorganisation weitergehen.

Pernak zum Spitzenkandidaten gewählt

Zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr bestimmten die Delegierten Landeschef Pernak. Dieser sagte in seiner Bewerbungsrede, er wolle eine Stimme für junge Menschen im Landtag sein. Außerdem solle Rheinland-Pfalz "Freiheitsland Nr. 1" werden. Die FDP müsse ihre Erfolge in der Ampel-Koalition herausstellen. Nur so könne sie die Bürger davon überzeugen, dass Rheinland-Pfalz eine starke, liberale Partei im Parlament brauche.

In der aktuellsten infratest-dimap-Umfrage für Rheinland-Pfalz aus dem Dezember liegt die Partei bei vier Prozent. Das wäre ungefähr das Ergebnis, das FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner bei der Bundestagswahl eingefahren hat. Für den Landtag würde es nicht reichen.

Thematische Breite gefordert

Auch deshalb ist es der Mainzer Delegierten Tabea Gandelheidt wichtig, dass sich die FDP in Rheinland-Pfalz breit aufstellt: "Eine der Kernkompetenzen der FDP ist ganz klar Wirtschaftspolitik“, sagt sie. Gandelheidt glaubt aber auch, dass die Partei mit den Themen Bildung und Digitalisierung glänzen könne.