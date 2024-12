per Mail teilen

Die Grünen in Rheinland-Pfalz haben am Samstag in Idar-Oberstein ihre Landesliste für die komende Bundestagswahl aufgestellt. Spitzenkandidatin ist Misbah Khan. Bei der Landesdelegiertenversammlung bestätigte die Partei zudem ihre Vorsitzenden Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes.