Respekt aus RLP für Coming-Out von katholischen Kirchenbeschäftigten

125 Beschäftigte der katholischen Kirche in Deutschland haben sich am Montag mit der Aktion "#OutinChurch" als queer geoutet. Unter ihnen sind Priester, Gemeinde- und Pastoralreferentinnen, Religionslehrer und Religionslehrerinnen, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der kirchlichen Verwaltung. Der rheinland-pfälzische Landesbeauftragte für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität, David Profit, zollte ihnen Respekt. Er erhofft sich einen konstruktiven Dialog innerhalb der Kirche. An dessen Ende solle die Gleichstellung und Akzeptanz aller Beschäftigen stehen, teilte Profit am Montag in Mainz mit.

Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.