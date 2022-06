Die ersten Besucher bei der Landesausstellung

Die neue Landesausstellung in Trier will ein Rätsel der Weltgeschichte lösen: Warum ist das Römische Reich untergegangen? Zum ersten Mal geht eine Ausstellung dieser Frage nach und soll so das kulturelle Ereignis des Sommers in Rheinland-Pfalz werden. Am Freitag wurde die Ausstellung eröffnet, seit Samstag kann jeder oder jede sie besichtigen. Marc Steffgen hat die erste Besuchergruppe durch die Ausstellung begleitet.