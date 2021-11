Wie soll Rheinland-Pfalz auf die steigenden Corona-Zahlen reagieren?

Angesichts der drastisch steigenden Corona-Zahlen fordert der Präsident der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, Günther Matheis, die Anstrengungen gegen die Pandemie zu verstärken. Gesundheitsminister Hoch hält die Lage für beherrschbar.

"Es wird höchste Zeit, die gelbe Karte zu zeigen und darauf hinzuwirken, dass wir das Impftempo entscheidend erhöhen und andere Maßnahmen ergreifen, um nicht in eine Situation zu kommen, wie wir sie im letzten Winter erlebt haben", sagte Matheis dem SWR.

Neben Impfungen bei niedergelassenen Ärzten, mobilen Impfteams und Impfbussen brauche es auch lokale Impfzentren. Für Geimpfte solle es kostenlose Tests geben. Die Geimpften sollten in irgendeiner Form belohnt werden. Matheis, der seit Monatsanfang auch Vizepräsident der Bundesärztekammer ist, fordert zudem eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Insgesamt müsse man wieder das "gesamte Besteck" an Maßnahmen hochfahren, so Matheis.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) will am Mittwoch mitteilen, welche Krankenhäuser beim Impfen unterstützen sollen. Zehn Kliniken im Land sind dafür vorgesehen. In einem Gespräch mit dem SWR verwies Hoch erneut auf einen Fünf-Punkte-Plan, mit dem die Landesregierung die Pandemie bekämpfen will. Zu den Impfstationen in den Krankenhäusern könne man dann ohne Termin gehen, sagte Hoch.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Hoch: Situation in Rheinland-Pfalz beherrschbar

Auch in Rheinland-Pfalz stiegen zwar die Infektionszahlen, doch man halte die Lage noch für beherrschbar, sagte Hoch auf die Frage, ob man nicht zum Beispiel die angekündigten Lockerungen für Weihnachtsmärkte wieder zurücknehmen müsse. Noch sei man in der Warnstufe eins in Rheinland-Pfalz. In Warnstufe zwei und drei würden die Möglichkeiten für Ungeimpfte weniger werden, so Hoch.

Mit Blick auf die Schulen und die Kritik an der seit Montag nur noch einmaligen Testung der Schülerinnen und Schüler pro Woche, sagte Hoch, dies sei eine anlasslose Testung. Sobald Fälle an Schulen auftreten würden, werde sogar bis zu fünf Mal in der Woche getestet.

Germersheimer Landrat drängt auf Öffnung der Impfzentren

Der Landrat des Kreises Germersheim, Fritz Brechtel (CDU) forderte, die Impfzentren rasch wieder zu öffnen. Zweitens brauche es viele mobile Impfteams, die in die Seniorenheime gehen könnten. Im Kreis Germersheim ist die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner mit 300,7 derzeit am höchsten im Land. Auch Kitas und Schulen sind von Corona-Ausbrüchen betroffen. Es sei zu befürchten, dass auch andere Landkreise in Rheinland-Pfalz mit hohen Zahlen zu kämpfen haben werden, sagte Brechtel im SWR.