Rheinland-Pfalz plant weitere Corona-Sonderimpfaktionen. Das kündigte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) an. Außerdem wird es weiterhin kostenlose Corona-Tests geben.

Rheinland-Pfalz bekommt deutlich mehr Astrazeneca-Impfstoff geliefert als erwartet. Diese zusätzlichen Impfstoffdosen sollen für Sonderimpfaktionen im Juli genutzt werden, teilte Gesundheitsminister Hoch mit: "Wir bieten den Kommunen an, Impfstoff für Sonderimpfaktionen zur Verfügung zu stellen." Die ersten Reaktionen der Oberbürgermeister und Landräte seien sehr positiv gewesen.

Landkreistag unterstützt Sonderimpfaktionen

Laut Hoch sind die Impfzentren im Land ausreichend mit Astrazeneca versorgt. Dort können nur Menschen über 60 Jahren einen Impftermin für diesen Impfstoff vereinbaren. Um die zusätzlichen Impfstoff-Lieferungen schnell zu nutzen, seien die Sonderimpfaktionen geplant. Der geschäftsführende Direktor des Landkreistags, Burkhard Müller, sagte dem SWR, man habe den Städten und Kreisen empfohlen, solche Sonderimpfaktionen zu organisieren.

Wie viele Städte und Kreise letztlich solche Aktionen anbieten könnten, hänge davon ab, ob sich genug Ärzte finden, die diese durchführen, sagte Müller. Termine für die Impfaktionen stehen deshalb noch nicht fest.

Mit dem bisherigen Tempo bei den Impfungen in Rheinland-Pfalz zeigte sich Minister Hoch zufrieden. Mehr als die Hälfte der Menschen im Land seien erstgeimpft, spätestens bis zum Wochenende habe auch jeder Dritte die Zweitimpfung erhalten. Dies seien zwei "wichtige Meilensteine".

660.000 digitale Impfpässe in Rheinland-Pfalz ausgegeben

Nach Angaben von Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) haben 660.000 vollständig Geimpfte in Rheinland-Pfalz bisher einen digitalen Impfcode bekommen. Das Verfahren sei gut angelaufen. Die noch ausstehenden QR-Codes sollen demnach in den nächsten ein bis zwei Wochen verschickt werden. Alle geimpften Menschen in Rheinland-Pfalz sollen vor den Sommerferien ihren digitalen Impfpass erhalten, sagte Stich.

Kostenlose Corona-Tests bis Jahresende verlängert

Gesundheitsminister Hoch gab zudem bekannt, dass es auch künftig kostenlose Bürgertests geben wird. Der Bund ermögliche durch seine neue Coronavirus-Testverordnung, dass die rund 1.700 Teststellen in Rheinland-Pfalz weiterfinanziert werden. "Die Teststellen ermöglichen es uns mit unserem Konzept, auch den Menschen Freiheiten zu ermöglichen, die noch nicht geimpft werden konnten", sagte Hoch.

Der Minister befürwortet, dass der Bund die Finanzkontrolle der Testzentren verschärfen will. Auch, wenn die Vergütung sinke, könne so ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Pandemie bestehen bleiben, so Hoch.