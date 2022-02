per Mail teilen

Die neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD ist seit 50 Tagen im Amt - in Berlin ist sie momentan eingebunden in den Ukraine-Konflikt. Nebenher läuft das Kennenlernen der Abteilungen, Behörden und Einrichtungen des Verteidiungsministeriums. Nun stand das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz auf der Tagesordnung. Auch die Flut im Ahrtal war ein Thema.