Die Lage in den Wintersportgebieten in Rheinland-Pfalz war am Sonntag nach Angaben der Polizei trotz des oft sonnigen Wetters weitgehend entspannt. Auch am Samstag war der befürchtete Ansturm ausgeblieben.

Die Polizei teilte mit, es habe am Sonntag einige Falschparker gegeben. Viele Menschen hielten sich aber offenbar an die Appelle, zur Vermeidung der Ausbreitung des hoch ansteckenden Coronavirus die üblicherweise stark besuchten Ausflugsziele etwa in Eifel und Hunsrück zu meiden.

Gesperrte Straßen und Parkverbote

Die Polizei hatte bereits vor dem Wochenende verstärkte Kontrollen angekündigt. Die Zufahrtsstraße zum Erbeskopf im Hunsrück ist nach einer kurzzeitigen Öffnung seit Dienstagmorgen wieder für den Verkehr gesperrt.

Nahe dem Idarkopf im Hunsrück ertappten Polizisten Falschparker an der Bundesstraße 407, wie ein Trierer Polizeisprecher mitteilte. Einer habe mit seinem Auto sogar ein Halteverbotsschild verdeckt. Rund um die Hohe Acht sei der Verkehr teils zum Erliegen gekommen. Dort habe die Polizei mehrere Platzverweise und Bußgelder ausstellen müssen.

Wegen des großen Besucherandrangs in den letzten Wochen sind auch in der Eifel Wintersportgebiete gesperrt worden. So sind die Zufahrten zu den Gebieten "Schwarzer Mann" und "Wolfsschlucht" zurzeit nicht passierbar. Auch Parkplätze in den Bereichen seien nicht geöffnet, hieß es.

Schneebruchgefahr im Binger Wald

Wegen Schneebruchgefahr sind zudem viele Landes- und Kreisstraßen in Rheinland-Pfalz gesperrt. Betroffen ist unter anderem die Bundesstraße 410 bei Kelberg (Landkreis Vulkaneifel). Auch die Zufahrtsstraßen rund um den Erbeskopf im Hunsrück sind dicht. Die Stadtverwaltung Bingen warnte Spaziergänger davor, den Binger Wald zu betreten. Besonders im Bereich der Lauschhütte sei erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit gefordert.

Appell an die Vernunft

Auch am Samstag war die Lage in den Wintersportgebieten des Landes weitgehend entspannt. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte im Vorfeld an die Vernunft der Bürger appelliert. "Die Zeiten sind leider nicht geeignet, um in großer Zahl zu den Touristenmagneten zu strömen und in Massen die Skipisten zu nutzen", sagte Lewentz. Überall in Rheinland-Pfalz gebe es auch vor der eigenen Haustür schöne Strecken, "um die Natur zu genießen und sich zu bewegen".

Jeder einzelne trage seinen Teil dazu bei, die Pandemie zurückzudrängen, so Lewentz. Das Wochenende sei erst recht nicht dazu geeignet, es vor Inkrafttreten der nächsten Verordnung am Montag noch einmal besonders überschwänglich zu nutzen.

Auch der Landrat des Kreises Bernkastel-Wittlich, Gregor Eibes, hatte erneut davor gewarnt, am Wochenende in die Wintersportgebiete der Region zu fahren. Wegen der Corona-Pandemie soll ein Andrang von Menschen wie zuletzt vermieden werden. Vor allem aber drohe gefährlicher Schneebruch.