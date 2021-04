Wegen der hohen Corona-Infektionen in Ludwigshafen gelten in der Stadt neue Beschränkungen. Mit einer Inzidenz von 227 hatte es in Ludwigshafen am Mittwoch die zweithöchste Zahl der Neuansteckungen im Land gegeben. Viele Geschäfte müssen nun wieder schließen, zum Friseur darf man nur mit negativem Test.