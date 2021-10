Grünes Licht für Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP

per Mail teilen

Der Länderrat der Grünen hat am Sonntag für Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP zur Bildung einer Ampel-Regierung gestimmt. Die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Grünen, Misbah Khan, sieht in Rheinland-Pfalz ein gutes Beispiel für ein funktionierendes Ampel-Bündnis.

Die Bildung einer Ampel-Koalition im Bund begrüßte nach Parteiangaben die Mehrheit der Delegierten auf dem kleinen Parteitag in Berlin. Von den 70 Stimmberechtigten votierten nur zwei dagegen. Es gab eine Enthaltung.

Damit steht nur noch die Zustimmung der FDP-Führung aus. Diese will sich am Montag beraten. Bereits am Freitag hatte der SPD-Vorstand einstimmig für Koalitionsverhandlungen votiert, nachdem die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP mitgeteilt hatten, sie würden ihren Parteien empfehlen, Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Ampel-Regierung aufzunehmen.