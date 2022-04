In RLP teilen sich 26 E-Autos eine öffentliche Ladesäule

per Mail teilen

Elektro-Autos sind in Rheinland-Pfalz weiterhin nicht sonderlich verbreitet: 2,1 Prozent der Fahrzeuge im Land sind elektrisch angetrieben. Das liegt unter dem Bundesdurchschnitt von 2,4 Prozent. Das geht aus einer Studie der staatlichen KfW-Bank hervor. Laut der Studie ist ein Hindernis die ausbaufähige Verteilung von Ladepunkten: In Rheinland-Pfalz teilen sich 26 E-Autos eine öffentliche Ladesäule. Im Bundesschnitt sind es 23. 38,7 Prozent der Haushalte im Land hätten theoretisch die Möglichkeit, auf einem privaten Stellplatz ihren Wagen zu laden. Das sind mehr als bundesweit, wo 31,7 Prozent sich dazu in der Lage sähen.