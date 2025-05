per Mail teilen

Automatisierte Supermärkte, die ohne Personal rund um die Uhr öffnen. In Rheinland-Pfalz ist das vielerorts Realität, rechtlich aber umstritten. Ein Dorfladen in Freckenfeld zeigt, wie solche Konzepte funktionieren: tagsüber mit Personal, ab 13 Uhr vollautomatisch, auch an Sonn- und Feiertagen. Industrie- und Handelskammern sowie kommunale Spitzenverbände fordern nun eine klare gesetzliche Regelung, um diese Angebote aus der Grauzone zu holen.